До конца месяца школу в микрорайоне 25А в Мытищах введут в эксплуатацию

Уже скоро школа, рассчитанная на тысячу сто учеников, откроет свои двери в микрорайоне 25А в подмосковных Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Данный образовательный комплекс построен в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас на площадке задействовано порядка двухсот рабочих и пять единиц техники. В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, уборка помещений и расстановка мебели.

В ведомстве уточнили, что на прилегающей территории завершается устройство проездов и тротуаров, установка ограждения, ведутся работы по созданию спортивного ядра. Сдать образовательную школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил полностью привести в порядок инженерные сети и оборудование в Подмосковье.