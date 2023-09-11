До конца следующего года планируется достроить новую поликлинику в подмосковной Лобне

Почти шестьдесят рабочих продолжают возводить большую современную поликлинику ГБУЗ Московской области «Лобненская центральная городская больница» на улице Заречная в Лобне. Об этом рассказали в региональном Минстройкомплекса.

В настоящий момент рабочие уже завершили монолитные работы по возведению здания, ведут кладку наружных стен и перегородок, устройство инженерных сетей. На этой неделе приступают к кровельным работам.

Ожидается, что новое медучреждение сможет принимать до шестисот посетителей в смену. Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного здания составит почти двенадцать тысяч квадратных метров. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье настало время для трансформации стоматологической службы.