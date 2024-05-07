До конца текущего года в Мытищах планируют открыть новый детский сад

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства детского сада в микрорайоне 17-А в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что трехэтажное здание будущего дошкольного учреждения начали строить в мае 2023 года. Здесь разместят 11 групповых ячеек, в каждой из которых будет раздевалка, спальня, игровая зона, столовая и туалетные комнаты. Детский сад сможет принять 260 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.

В детском саду помимо групповых ячеек оборудуют зал для занятий с детьми, необходимые административные помещения, медицинский блок. Прилегающую территорию благоустроят. Здесь установят безопасные игровые элементы, теневые навесы, а также проведут озеленение.

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