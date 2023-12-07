До миллиона рублей: выяснилось, как помогут семьям пострадавших от стрельбы в брянской школе

В результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске пострадали пять человек, один человек погиб. По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, семьям погибшей и пострадавших окажут помощь.

Юрист Ксения Корсукова рассказала, как власти поддержат тех, кого затронуло произошедшее в брянской школе.

«Стрельба в Брянске — это трагедия и горе сразу для нескольких семей. В этой ситуации есть не только раненые и погибшие», — подчеркнула Корсукова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Главное — это спасти жизни детей и оказать им всю необходимую медицинскую помощь, отметила эксперт. Она уверена, что город и государство поддержат пострадавших.

«Психологическая поддержка родителей и детей, оказавшихся на пути стрелявшей девочки, так же важна, как и медпомощь. Такие события накладывают большой отпечаток на дальнейшую жизнь потерпевших. Работа профессионального психолога играет большую роль», — считает собеседница.

По словам Корсуковой, государство должно минимизировать последствия трагедии для пострадавших семей. В связи с произошедшим семьи с высокой вероятностью могут рассчитывать на денежные выплаты.

«Нужно дождаться решения властей субъекта и федеральных органов о назначении денежной компенсации родственникам пострадавших и погибших. К сожалению, никаким законом не предусмотрены выплаты в таких ситуациях, потому что это форс-мажор», — объяснила юрист.

По предположению эксперта, размер выплат составит от 200 до 400 тыс. рублей для семей пострадавших и до 1 млн рублей для родственников погибших, если судить по похожим ситуациям со стрельбой в учебных заведениях.

«Решение о выплатах будет принято руководством региона в самые ближайшие дни. Возможно, власти окажут денежную помощь в погребении погибших. Однако объемы помощи зависят от решений региональных властей и степени участия средств из федерального бюджета», — пояснила собеседница издания.

Потерпевшие также могут подать иск в суд на возмещение морального и материального вреда, добавила Корсукова.

Ранее мы раскрыли подробности стрельбы в брянской гимназии.