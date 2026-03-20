Весна набирает силу: снег в Москве постепенно исчезает

Снежный покров в Москве постепенно уменьшается, однако его полное исчезновение зависит от погодных условий. По оценкам синоптиков, в ближайшие дни процесс может ускориться из-за осадков и повышения температуры, пишет ТАСС .

В Москве снег продолжает постепенно сходить — в среднем его высота уменьшается на 1–2 сантиметра в сутки. По данным метеонаблюдений, к четвергу уровень снежного покрова на станции ВДНХ составил около 27 см, тогда как днем ранее он был выше.

Специалисты отмечают, что в последние дни темпы таяния остаются умеренными. Однако уже в третьей декаде марта ситуация может измениться. Ожидаются осадки, в том числе кратковременные дожди, которые способны ускорить уменьшение снежного слоя.

При этом точные сроки полного схода снега назвать сложно. Процесс зависит не только от температуры воздуха, но и от структуры самого снега. Он постепенно уплотняется и оседает, что также влияет на его высоту.

Дополнительным фактором остаются ночные заморозки. Несмотря на положительные температуры днем, ночью столбики термометров опускаются ниже нуля, что замедляет общее таяние.

Таким образом, исчезновение снежного покрова будет происходить неравномерно и напрямую зависит от дальнейших погодных условий.

До этого сообщалось, что астрономическая весна придет в Россию в день равноденствия.