«До первой ириски»: на маркетплейсах набрали популярность зубные пломбы

Россияне стали покупать на маркетплейсах зубные пломбы и самостоятельно устанавливать их себе. Об этом следует из отзывов о товарах.

Граждане придумали, как сэкономить на стоматологических услугах, цены на которые часто не нравятся больным. По мнению пользователей маркетплейсов, достаточно просто сделать все самому дома, предварительно заказав товары. Так люди начали вылеплять себе пломбы странных форм и делиться результатом с другими.

В отзывах утверждается, что подобное кустарное самолечение хорошо помогает краткосрочно. Люди также массово делятся лайфхаками, например, предлагают сушить пломбу феном и добавлять в нее чайную заварку для более натурального цвета.

«Ничего, первая же ириска исправит этих мамкиных стоматологов»; «Мы раньше из жвачек такие лепили. По качеству и долговечности, думаю, было тоже самое»; «Такой если выпадет, то можно и подавиться, и другие зубы об него сломать», — прокомментировали новый тренд россияне.

Ранее сообщалось, что девушки начали уродовать свои губы в домашних условиях с помощью маркетплейсов.