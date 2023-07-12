«Лучше с полосками, чем вот так позориться»: девушки изуродовали свои губы в домашних условиях с помощью маркетплейсов
У россиян вызвали отвращение фото девушек, накачавших губы средствами с маркетплейсов
Фото: [Социальные сети]
Россиянки начали массово применять на своих лицах инъекционные препараты, приобретенные на маркетплейсах, сообщает Baza.
Результатами подобных кустарных операций девушки делятся прямо в отзывах о товарах. Там же они просят советов и радуются выгодным покупкам. Продавцы же стараются вразумить осчастливленных обладательниц новых губ и скул, напоминая, что подобные процедуры может корректно провести только специалист.
Однако девушек это мало волнует. Многие продавцы, отчаявшиеся повлиять на некомпетентных косметологов, уже просто напоминают о существовании правил безопасности, которые они присылают в ответ на довольные отзывы клиенток. Пользователям Сети же остается только задавать риторические вопросы.
«Что надо иметь в башке вместо мозгов, чтоб увеличивать себе губы, да еще и таким кустарным способом?»; «Что за утиные истории. Лучше я со своими полосками буду ходить, чем вот так позориться»; «Где они таких идиотов находят, которым это нравится? Ни одного такого не знаю, а они все равно за свое», — прокомментировали новость россияне.
Ранее сообщалось, что столичный конкурс красоты выиграла «кукла».