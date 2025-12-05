«До пяти тысяч рублей»: покупка живой елки с рук может обернуться штрафом

Покупка пушистой красавицы на стихийном рынке может привести не к празднику, а к административному штрафу. Речь идет о случаях, когда покупатель осознанно приобретает дерево, срубленное браконьерами. Об этом сообщает Lenta.ru.

В преддверии Нового года стихийные елочные базары вырастают у дорог и на окраинах городов. Однако такая покупка таит в себе серьезные правовые риски. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, если дерево срублено без разрешения, а покупатель об этом знал, его могут привлечь к ответственности по статье 8.28 КоАП РФ.

Наказание за приобретение и хранение «заведомо незаконно заготовленной древесины» для граждан предусматривает штраф до 5 тыс. руб. Ключевая формулировка — «заведомо», то есть подразумевается осведомленность покупателя о незаконном происхождении товара.

Чтобы обезопасить себя и не стать невольным соучастником браконьерства, специалист советует приобретать деревья только в официальных местах торговли — на организованных базарах или в крупных сетевых магазинах. Добросовестный продавец всегда сможет предъявить документы, подтверждающие легальность заготовки: договор купли-продажи, товарный чек или накладную от лесхоза. Такой подход не только спасет семейный бюджет от неожиданного штрафа, но и поможет сохранить леса от незаконных вырубок под предлогом праздничных традиций.

