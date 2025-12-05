В Подмосковье начали борьбу с Гринчами с помощью «умной системы» у елок

В подмосковном Орехово-Зуеве новогодняя ель, установленная у одного из торговых центров, получила необычного охранника. Вместо традиционных сторожей за порядком и сохранностью украшений следит «умная система» видеонаблюдения, пишет REGIONS .

Предупреждающая табличка «Объект под видеонаблюдением» стала главным элементом праздничного декора, адресованным потенциальным воришкам. Инициатива властей — прямой ответ на распространенную проблему предновогоднего периода: кражи игрушек и гирлянд с общественных елок.

Как пояснила изданию юрист Гульназ Измайлова, такие действия — не безобидная шалость, а административное правонарушение. Если стоимость похищенных украшений невелика, это попадает под статью 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). Наказание — штраф до 500 рублей. Однако, если ущерб значительный или действия квалифицируются как вандализм (статья 214 УК РФ), нарушителя может ждать уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

«Не понимаю тех, кто ворует игрушки с елок. Людям создают красоту, предпраздничное настроение, а они его портят. Такие поступки должны быть наказуемы», — отметил житель Орехово-Зуева.

Установка системы видеонаблюдения — это не только профилактическая мера, но и способ быстро идентифицировать нарушителя, если инцидент все же произойдет. Таким образом, технология выполняет роль сдерживающего фактора, позволяя сохранить праздничную атмосферу и муниципальное имущество.

Юрист Измайлова настоятельно советует гражданам воздержаться от соблазна: чтобы не встретить Новый год с разбирательствами в полиции, лучше любоваться украшениями, не прикасаясь к ним.

