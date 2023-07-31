До плюс 27 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в понедельник

В понедельник, 31 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов предупредил, что из-за потепления в Арктике февраль в Москве будет более холодным, чем ранее.