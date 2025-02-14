«До последнего не верил»: вернувшийся в Россию Винник дал первое интервью в аэропорту

Александр Винник, гражданин России, после того как он сошел с трапа самолета в аэропорту Внуково в Москве, рассказал журналистам, что был уверен в своем освобождении. Теперь он намерен отправиться домой и отдохнуть.

По информации телеканала РЕН, Винник и его мать не были в курсе, что он вернется в Россию. Сам Винник после освобождения признался, что очень скучал по своей родине.

«Я до сих пор не знал, что меня обменяют. Я только что приехал. Мне никто не сообщил. Это был сюрприз», — рассказал Винник.

Александр Винник уже успел увидеться со своей матерью в Москве. РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен этот момент. Она преподнесла ему в подарок букет цветов.

В июле 2017 года Винник был задержан по запросу США. В это время он находился в отпуске в Греции.

ФБР утверждает, что россиянин был одним из руководителей преступной организации, которая с 2010 по 2011 год через биржу BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник отрицает свою вину и утверждает, что лишь консультировал биржу.

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. Это произошло на следующий день после того, как Россия согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на россиянина Александра Винника.

Как уже сообщалось, Александр Винник, гражданин России, который был освобожден из американской тюрьмы, прибыл в Турцию на самолете. Затем его отправили в Россию другим рейсом.