Освобожденный в США Винник вылетел в Россию

Александра Винника освободили в США и отправили транзитом в Россию. Об этом рассказал РИА Новости адвокат российского айтишника Аркадий Бух.

Во время процедур обмена Винника передавали службам, в том числе и пользовались их транспортными услугами. В этом процессе не в курсе местоположения никто: информацию не раскрывают родственниками и даже адвокатам. Кроме того, по словам Буха, засекретили даже материалы последнего слушания по делу подзащитного.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — сказал Бух.

Прибытия Винника ожидают в течение нескольких часов. Он приземлится в московском аэропорту ночью, 14 февраля.

Напомним, Александра Винника могли освободить в США после разговора Трампа и Путина по телефону. Слухи об обмене на россиянина пошли после того, как Россия освободила учителя Марка Фогеля. Однако официально не сообщалось, что это происходит в рамках официального обмена. Пока информацию о Виннике предоставляли СМИ только адвокаты.

Ранее адвокат Бух рассказал, сколько работали над освобождением россиянина в США.