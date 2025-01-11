До смерти избитого мужчину нашли в квартире в подмосковном Ликино-Дулево

В населённом пункте Ликино-Дулёво, расположенном в Московской области, 10 января в одном из жилых помещений было обнаружено тело неизвестного мужчины с многочисленными травмами, которые привели к летальному исходу. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сообщается, что подозреваемым в нанесении побоев является 36-летний мужчина, который жил в то самой квартире, где и было обнаружено тело.

«Злоумышленник уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“», — рассказал собеседник телеканала.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали случившегося. Ранее задержанный молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

Ранее стало известно, что в убийстве журналиста, которое произошло в Петербурге 20 лет назад, признался полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Сама история с пропажей Максимова началась в 2004 году. Как сам рассказал признавшийся в преступлении экс-полицейский, мотивом убийства стало расследование по теме коррупции в Петербурге.