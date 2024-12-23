Экс-полковник полиции сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максимова в 2004 году

В Санкт-Петербурге бывший полковник полиции Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста Максима Максимова, пропавшего без вести еще в июне 2004 года, сообщила «Фонтанка».

Пропажа репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максимова стала одной из самых резонансных загадок в Питере, и многие годы Смирнов оставался под подозрением, но доказательства его вины отсутствовали.

По информации следственных органов, 60-летний Смирнов, находясь на руководящей должности, имел связь с криминальным авторитетом Леонидом Колесниковым, который сейчас находится за границей. Долгое время бывший полковник категорически отрицал свою причастность к преступлению, но 18 декабря изменил свои показания и признался в убийстве корреспондента.

Согласно материалам дела, Смирнов и его сообщники заманили журналиста в квартиру, расположенную на улице Фурштатская. Там Максимова ждала засада: Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров, задушили журналиста, а тело вывезли в лес на служебной машине.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», — рассказал Смирнов на допросе.

Выяснилось, что Максимов собирался опубликовать провокационную статью в отношении заместителя начальника пулковской таможни, что, по мнению Смирнова, могло привести к его собственному разоблачению.

Смирнов также проходит по делу об убийстве директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина в 1998 году. В этом случае убийцы обратились к другому жестокому методу — они поместили взрывчатку под водительское сидение автомобиля Малькина. В результате взрыва он умер на месте.

Сейчас следственные органы и сотрудники полиции занимаются поиском тела журналиста Максимова в лесополосе в Белоострове.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова — уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова.