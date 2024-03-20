Добошир Никита Кологривый отправился в новосибирский спецприемник

После допроса в Центральном отделении полиции Новосибирска актера Никиту Кологривого отправили на сутки в спецприемник. RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что

Кологривый дал показания после дебоша, устроенного в одном из баров Новосибирска. Актер не стал разговаривать с журналистами, но его агент подтвердил инцидент.

По предварительным данным, Кологривый проведет в спецприемнике сутки. После передачи документов в суд станет известно, что ждет хулигана. Полагают, что за скандальные выходки звезде криминального сериала светит 15 суток ареста и штраф в размере до 1000 рублей. Такой сценарий возможен, если Кологривый будет отвечать за свои поступки по административной статье.

Напомним, что пьяная звезда сериала «Слово пацана» устроил дебош в баре ресторана. Он кусал официантку и склонял ее к близости, а затем стал буянить.

Ранее сообщалось, что Кологривого предложили выслать на СВО за свои выходки.