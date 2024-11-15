Военный блогер и доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что бойцы батальона «Азов»* попытаются выбрать безопасные позиции в Часовом Яре, но в итоге все равно будут вынуждены сбежать с боевого задания.

Как выразился Живов, Азовцы* — обученные военные, однако предпочитают выбирать более легкие позиции и не заморачиваются над последствиями. Кроме того, у ВСУ к боевикам не слишком хорошее отношение, что также влияет на сдачу позиций и другие нюансы.

Узнать об этом Живову удалось при столкновении с азовцами в составе «Эспаньолы». Тогда противники «нормально отхватили».

«Они может и пообороняются какое-то время, но все равно сбегут. Часов Яр будет в любом случае взят российскими войсками «В прошлом году уже было столкновение «Эспаньола» с «Азовом»* под Курдюмовкой. <...> Я думаю, если они будут по позициям «Эспаньола» работать, произойдет то же самое — их всех отправят к Бандере», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что женщин из «Азова»* обменяли на российских бойцов.

*Украинское нацобъединение военного типа, внесено в России в список террористических и экстремистских организаций