Женщин из «Азова»* обменяли на российских бойцов

Девять женщин из террористической организации «Азов»* обменяли на военных ВС РФ. Об этом RT сообщили в правоохранительных органах.

Речь про поварих, обвиненных в участии в террористической организации «Азов»* и насильственном захвате власти. Дело об этом остановили до 13 ноября.

«Прокурор объявил, что женщин обменяли. Ждем официальных документов», — сказали RT.

Каналу отметили, что передачу пленных провели в два дня: 13—14 сентября 2024 года. Тогда в рамках обмена на Родину вернулись 103 военнослужащих.

Отмечается, что всех девятерых женщин будут судить в России заочно. Сторона обвинения запрашивала для них 16 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военных по формуле «563 на 37».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ