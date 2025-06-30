Итальянский доброволец Итан, участвующий в специальной военной операции, рассказал RT о своем боевом опыте на курском направлении.

Итан, назначенный командиром отделения связи, вместе с напарником Хатабычем восстанавливал коммуникации на передовой — чинил рации, прокладывал линии связи в блиндажи и к технике.

В марте 2024 года Итан стал очевидцем трагического инцидента — гибели военкора Анны Прокофьевой.

«Это было на моих глазах. Там большая территория была заминирована вэсэушниками. Все произошло быстро. Людей взрывной волной выбросило из машины. Мы с другим военным побежали им оказывать помощь: перебинтовали, вызвали группу эвакуации», — поделился военный.

Трое суток Итан в одиночку удерживал позицию под постоянным наблюдением украинских дронов. В первый день ему пришлось пить жидкость для полоскания рта, а на второй день ситуацию спасли штурмовики, с которыми они добыли воду из болота.

Проявив знание местности, итальянский боец смог безопасно вывести двоих штурмовиков к точке эвакуации. Сам он получил контузию, но без ранений.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб в зоне спецоперации.