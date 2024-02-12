Доброволец вернулся в зону СВО после ампутации ноги

Боец добровольческого отряда потерял ногу в бою, но после восстановления вернулся к товарищам в зону спецоперации. Его историю публикует RT .

Военный трудился в добровольческом отряде, который работал на прорывах вражеских укреплений. Свое первое серьезное ранение он получил под Авдеевкой, на Южно-Донецком направлении, когда выдвигался на определенную точку в рамках своей миссии. Однако в этот момент противник стал сыпать минами-лепестками, и одна из них не промахнулась.

Товарищи не бросили раненого бойца, а передали медикам в Донецк. Уже там военному ампутировали ногу, а после вставили протез.

Сам мужчина признался, что хотя бегает не так резво с искусственной ногой, но еще полезен на СВО. Он вернулся и выезжает на дежурства, инструктирует новобранцев и исполняет свой долг перед Отечеством.

Ранее сообщалось, что ХМАО вернувшегося с СВО военного не хотели пускать в бар.