В ХМАО участника СВО не пустили в бар в военной форме

В Нижневартовске мужчина только вернулся после спецоперации в родные края, но придя в бар встретился с неожиданным сопротивлением персонала и хамством, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Военнослужащий пожаловался в Сети, что он пришел отдыхать в бар, но его не пустили в заведение. По данным «Нижневартовск. Происшествия», югорец пытался попасть в общепит на Ханты-Мансийской улице. Посетитель предположил, что персонал отказал в обслуживании из-за его военной формы.

«Какой-то мужик типа хозяина сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно и матом просил меня удалиться. Я ушел», — рассказал военный.

Позже появился комментарий от представителей бара. По словам женщины, военного выгнал ее муж, тоже участник СВО. Дело было не в самой форме, а в «неадекватном» поведении гостя. К тому же, он уже был пьян, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что молодые футболисты разбили машину в снегу, которая принадлежала участнику СВО.