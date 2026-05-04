Добровольцу СВО из Татарстана отказали в выплатах на детей из-з одной неточности в документе

Участник СВО из Татарстана и его супруга остались без положенных выплат на детей из-за бюррократических сложностей и одной маленькой строчке об отчестве, пишет RT .

Виталий и Ирина Тазитдиновы знакомы с 15 лет, в браке 19 лет, воспитывают троих детей. В 2022 году семья переехала из Алма-Аты в Казань. Виталий оформил вид на жительство в марте 2025 года. Подать заявление на гражданство не успел: срок действия загранпаспорта подходил к концу, а в консульстве Казахстана потребовали регистрацию на территории республики.

В феврале 2026 года Виталий подписал контракт с Минобороны РФ. Контракт заключался по ВНЖ, где отчество не указано — так как документ оформляли на основании казахстанского загранпаспорта. В военный билет внесли те же данные: Виталий Тазитдинов. После отъезда мужа на фронт Ирина подала заявление на единовременную выплату на двоих младших детей. Пришел отказ: соцзащита посчитала, что Виталий Тазитдинов (без отчества) и Виталий Рафаэльевич Тазитдинов (отец детей) — два разных человека.

«В случае самого страшного наши дети могут остаться без помощи государства просто из-за вот таких бюрократических проволочек. При этом, как мне кажется, если папа сейчас защищает Россию, то дети должны быть уверены в собственной защищенности, которую может оказать им государство. Боец не должен быть чужим для страны», — объясняет Ирина.

Она обращалась в Минтруд Татарстана. Там посоветовали супругу доказывать родственную связь со своими детьми в суде, хотя брак длится 19 лет, а все трое детей носят отчество мужа. RT направил запросы в Минтруд РФ, Соцфонд и прокуратуру Татарстана с просьбой оказать семье содействие. Пока же многодетная мать ждет, когда ее муж — рядовой, защищающий Донбасс, — сможет доказать чиновникам, что он действительно отец собственных детей.

