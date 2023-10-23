Добровольцы из Подмосковья приняли участие в сборе малины для благотворительной акции

В подмосковной Коломне стартовала благотворительная акция «Варенье для бабушки». В рамках нее на площадях агрофирмы «Вкусная ферма» добровольцы собрали малину для заводских ветеранов, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«На ягодной плантации агрофирмы добровольцы собрали порядка 30 килограммов ремонтантной малины. Из ягод будет сварено варенье, которое передадут ветеранам труда», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Мероприятие организовало фермерское хозяйство «Вкусная ферма» совместно с представителями областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи и Юнармейским отрядом «Триумф» АО «ММЗ «АВАНГАРД». Собранные ягоды будут использованы для приготовления малинового варенья. Его в эту субботу, в День бабушек и дедушек, передадут ветеранам труда Коломны.

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