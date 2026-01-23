Добрый самаритянин для железа: прохожий стал нянькой над заблудившимся в снегах роботом

В Москве произошел инцидент с роботом-курьером, который неоднократно застревал в сугробах. Случай был зафиксирован на видео у станции метро «Университет». Об этом сообщает телеграм-канал «112», передает Лента.ру.

На опубликованных кадрах видно, как водитель автомобиля специально остановился, чтобы помочь роботу выбраться из снежного заноса. Однако, проехав несколько метров, автономный курьер снова застрял в сугробе.

Тогда на помощь пришел другой участник движения — прохожий, который также вытащил устройство. После этого мужчина не ушел, а сопроводил робота до ближайшего перекрестка, периодически поправляя его курс и направляя на расчищенную пешеходную дорожку.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера нашли мертвым на Кипре.