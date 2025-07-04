Дочь Абдулова раскрыла отношения с известным режиссером

Дочь легендарного Александра Абдулова, 18-летняя Женя, впервые публично появилась со своим избранником — 32-летним режиссером и клипмейкером Алексеем Федорцовым. Об этом пишет KP.RU.

Женя, поступившая во ВГИК, до этого тщательно скрывала подробности личной жизни, сосредоточившись на учебе и творческих планах. Ее решение появиться на публике с возлюбленным стало неожиданностью для поклонников. Разница в возрасте между влюбленными составляет 14 лет, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Алексей Федорцов — известный в профессиональных кругах клипмейкер, работавший со многими российскими звездами. Его отношения с дочерью Абдулова могут стать творческим союзом — Женя не раз заявляла о желании продолжить актерскую династию.

Пара посетила премьеру сериала «Открытый брак. Акт Второй», где была замечена фотографами. Женя в элегантном черном платье подчеркнула свой взрослый образ, а Федорцов демонстрировал галантное поведение.

Ранее сообщалось, что британец отказался от жизни на родине после встречи с россиянкой в Хабаровске.