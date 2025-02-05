Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии здоровья отца

Известный киноактер Брюс Уиллис отлично себя чувствует, поскольку в его семье прекрасная атмосфера. Такое заявление сделала его дочь Румер Уиллис, она поделилась сведениями во время выступления на телеканале ITV.

Несмотря на свой диагноз и состояние здоровья, звезда Голливуда настроен позитивно. Это связано с тем, что тяжелая болезнь главы семьи сплотила всех родственников.

«У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся, так мило», — указала Румер.

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис был впервые замечен на публике после того, как врачи поставили ему диагноз «лобно-височная деменция». Он решил лично поблагодарить пожарных, которые боролись с природными возгораниями в Калифорнии. Артист пожал руку спасателям, а также сфотографировался с ними на память.