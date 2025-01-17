Брюс Уиллис впервые после объявления ему диагноза появился на публике

Актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после того момента, как ему поставили диагноз «деменция». Об этом сообщил телеканал ABC News.

Уиллис решил лично поблагодарить тех, кто борется с пожарами в округе Лос-Анджелес, и для этого он посетил публичное место.

«Уиллис совершил редкий публичный выход, чтобы выразить свою благодарность спасателям, работающим на ликвидации последствий лесных пожаров», — указали журналисты.

Там же было показано видео этого события. На кадрах видно, как Уиллис жмет руку офицеру полиции, а потом они вместе позируют фотографу для памятного снимка. Данный выход стал, судя по всему, первым за последние два года, то есть с того момента, когда известному киноактеру поставили диагноз о заболевании лобно-височной деменцией.

Ранее сообщалось, что супруга Уиллиса получит награду от ассоциации, которая занимается борьбой с данной болезнью. Сама Эмма Хемминг сообщила, что ее супруг надеется на светлый момент в своей жизни. Врачи в то же время крайне осторожны в своих прогнозах и не готовы обнадеживать семью.