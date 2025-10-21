Дочь Главы Чечни запустила многофункциональный заводской комплекс

О запуске проекта лично сообщил Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале, где также были опубликованы первые видео с места строительства. Кадры демонстрируют, что на территории комплекса пока ведутся отделочные работы. Швейное производство будет размещено в просторном четырехэтажном корпусе.

Как отметил Кадыров, в основном цехе уже завершена подготовка к монтажу специализированного оборудования для раскроя и пошива одежды. Вся производимая продукция будет выпускаться под брендом «Firdaws», который был основан супругой руководителя республики Медни Кадыровой в 2009 году. На сегодняшний день креативное руководство и управление модным домом осуществляет Айшат Кадырова.

