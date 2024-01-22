Дочь госпитализированной артистки Талызиной опровергла слухи о ее плохом самочувствии

Народной артистке Валентине Талызиной исполнилось 89 лет, но жизнь преподнесла странный подарок: звезда попала в больницу. Дочь звезды Ксения Хаирова высказалась о ситуации с матерью в беседе с RT .

Звезда кино и театра Валентина Талызина, по данным СМИ, подхватила коронавирусную инфекцию, которая вызвала обострение на легких. 22 января, в день рождения актрисы, ей потребовалась помощь врачей. Народную артистку госпитализировали, а позже появились слухи об ухудшении ее состояния.

Однако дочь Талызиной заявила, что ее мама в порядке: она не болеет и чувствует себя хорошо.

Примечательно, что в 2023 году артистка уже попадала в больницу после дня рождения. Талызина упала в обморок, но поправилась довольно быстро.

Несмотря на то, что Валентине Талызиной 89 лет, она до сих пор выступает в Театре Моссовета. В феврале она должна появиться в спектакле «Васса».

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