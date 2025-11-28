Суд приговорил участников аферы с квартирой Ларисы Долиной к срокам

Балашихинский городской суд вынес приговор группе, признанной виновной в хищениях, проводимых через фиктивные сделки с недвижимостью и поддельные банковские операции. Наказание составило от четырех до семи лет заключения, тогда как прокуратура запрашивала сроки от шести до девяти с половиной лет, сообщает ТАСС .

В состав группы входили Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. По данным следствия, в 2024 году они организовали схему, в рамках которой Лариса Долина была вынуждена провести фиктивную продажу своей квартиры. Часть средств певица перевела на созданные злоумышленниками счета, после чего потеряла значительную сумму.

Кроме этого эпизода, группа причастна к хищению более ₽12 млн у двух жителей Московской области. Цырульникову задержали в июле 2024 года при попытке получить фальшивые средства.

Позже Долина восстановила право собственности на жилье в Хамовниках в судебном порядке. Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу покупательницы Полины Лурье, что позволило певице вернуть квартиру.

Афера, в которой пострадала артистка, началась летом 2024 года. Мошенники, представившись сотрудниками ведомств и банков, убедили ее продать имущество за ₽130 млн и перевести значительную часть суммы на контролируемые ими счета. В рамках дела задержаны трое подозреваемых, включая Ольгу Цырульникову, занимавшуюся получением наличных.

