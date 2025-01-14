«Дочь ГУЛАГа» более 30 лет добивалась получения выплаты на покупку квартиры

76-летняя Елизавета Михайловна, дочь реабилитированных жертв репрессий, более 30 лет добивалась выплаты на покупку квартиры. Наконец, Пресненский районный суд Москвы вынес долгожданное решение.

Столичную мэрию обязали в течение трех месяцев предоставить женщине, родившейся в семье реабилитированных жертв репрессий, когда они были в ссылке, выплату на покупку квартиры площадью 33 кв. метра, передает «Русская служба Би-би-си».

Заседание суда состоялось 13 января.

Истцами по делу выступали прокуратура Москвы и сама Михайлова, ответчиком — департамент городского имущества города Москвы.

Адвокат Михайловой Ольга Подоплелова в интервью РБК заявила, что это важнейшее решение, которое может помочь жертвам политических репрессий вернуться из советской ссылки. Она призвала другие регионы последовать примеру Москвы.

Ранее сообщалось о том, что будущим жителям новой многоэтажки в Дубне раньше срока передали ключи от квартир.