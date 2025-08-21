Дочь участника СВО из Бурятии отказались принять в музыкальную школу

В Бурятии девочке, чей отец является участником специальной военной операции, было отказано в поступлении в образовательное учреждение. Об этом информировал портал UlanMedia, ссылаясь на информацию, полученную от Генеральной прокуратуры.

Мать ребенка намеревалась определить дочь в первый класс музыкальной школы, однако администрация учебного заведения отклонила ее заявление.

Получив информацию об этом инциденте, гражданка РФ подала жалобу в прокуратуру. После рассмотрения обращения надзорный орган выдал предписание, обязывающее школу зачислить дочь военнослужащего в первый класс. Данное предписание было выполнено в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Петербурге дочь бойца СВО отправили в детский дом.