В Петербурге дочь бойца СВО отправили в детский дом

В Санкт-Петербурге дочь участника специальной военной операции оказалась в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом информировал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

После отправки отца девочки в зону СВО за ней присматривала опекун — новая супруга военнослужащего. Летом девочка посетила Москву, где проживает ее тетя. По словам последней, племянница поделилась с ней информацией о жестоком обращении со стороны мачехи.

Тетя девочки обратилась с просьбой о привлечении опекуна к ответственности. Вскоре после этого дочь военного была помещена в детский дом для прохождения «социальной адаптации».

В настоящий момент тетя девочки стремится к тому, чтобы ребенка передали ей на воспитание. Она заявляет, что брат не назначил ее опекуном дочери «из-за старых разногласий». Мнение супруги бойца и мачехи девочки в данной публикации не представлено.

