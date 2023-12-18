Европа взяла курс на Россию: политологи оценили вероятность майданов в ЕС

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Молдавия и Украина, возможно, вступят в ЕС. В качестве возможного кандидата назвали и Грузию.

Но европейцы оказались явно не в восторге.

Майдан для старой Европы

Не стесняясь в выражениях, люди высказали опасения о том, что такие слабые игроки поставят крест на европейском единстве.

«Не хватает еще одного майдана для Молдовы и Грузии. А новый Донбасс будет в Приднестровье?» — возмутились пользователи.

Эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский считает, что подобные высказывания фон дер Ляйен следует считывать как обращенные к Вашингтону заверения о лояльности.

«Недооценивать ее способность организовать майданы не стоит. Тем более, что публичный диалог между нынешним президентом Молдавии Майей Санду и ее предшественником на этом посту Игорем Додоном по вопросу отношения к ЕС создают определенные предпосылки для этого», — отметил Громский в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но показательно, что против фон дер Ляйен выступили и политики. Например, один из архитекторов «Брекзита», британский консерватор Баннерман прямо обвинил ее во втягивании Соединенного Королевства в войну с Россией. И его вряд ли можно заподозрить в симпатиях к нашей стране.

По словам политолога, к словам Баннермана вполне может прислушаться та часть политических элит, что является сторонниками реального суверенитета своих государств.

«Можно даже себе представить, что сейчас наиболее вероятным местом майдана, причем естественного, скорее уж могут стать столицы государств старой Европы», — подчеркнул наш собеседник.

Фото: [ Илья Питалев/РИА Новости ]

Прорусские позиции набирают обороты

По мнению эксперта Центра сопровождения политических процессов Данилы Гуреева, революционных майданов в Европе не будет — ни на территории постсоветского пространства, ни в ЕС.

«Все политические системы относительно стабильны. Грузии и Молдавии навязывают евроинтеграцию. Но в Молдавии не все население приветствует вступление в Евросоюз, и противоположные политические силы могут столкнуться друг с другом, что может привести даже к гражданской войне», — пояснил Гуреев.

Если понимать майдан как переход внутреннего социального и политического конфликта из холодной стадии в горячую, то столкновения в постсоветском пространстве все же возможны, продолжил политолог.

«А в Евросоюзе смена политического курса стран будет проходить по принципу электоральных выборов, как это случилось в Нидерландах. Политики левого толка, направленные на евроинтеграцию, ушли в прошлое. На их место пришли политики, декларирующие более лояльный курс и взаимодействие с Россией», — заметил эксперт.

Ранее мы писали, что пробка на украино-польской границе достигла пятидесяти километров в длину.