Дофаминовая петля: хроническая тревога загоняет россиян в нелегальные казино

Оборот азартных игр в России — легальных и теневых — достиг астрономической суммы в 5 триллионов рублей. Это сопоставимо с бюджетом Москвы. Но гораздо страшнее цифр другое: по оценкам экспертов, от игровой зависимости страдают от 1% до 7% населения страны. Пандемия коронавируса породила новую эпидемию — эпидемию тревожности, и нелегальные онлайн-казино мгновенно этим воспользовались, предлагая «быстрый дофамин» тем, кто потерял иллюзию контроля над собственной жизнью. Что происходит с рынком и как система здравоохранения намерена лечить лудоманию с 1 сентября 2026 года — в материале RuNews24.ru .

Граница между игрой и болезнью стала слишком тонкой. В комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович обнародовал пугающую статистику: за последние десять лет распространение лудомании в мире выросло на 500%. В России, по разным оценкам, зависимость сформировалась у каждого сотого жителя, а в самых тревожных прогнозах — у каждого пятнадцатого.

При этом объем теневого рынка (нелегальные онлайн-казино) вместе с легальными букмекерскими конторами достигает 5 триллионов рублей. Для сравнения: бюджет Москвы на 2026 год запланирован в похожем диапазоне.

Почему люди не могут остановиться

Эксперт выделяет несколько факторов, создавших идеальный шторм. Первый — юридический. В 2018 году в России произошла фактическая легализация азартных игр. Но вслед за открытием шлюзов государство не построило систему профилактики. Население оказалось беззащитным перед напором рекламы и доступностью ставок.

Второй фактор — психологический. Начиная с пандемии коронавируса, специалисты фиксируют устойчивый рост тревожности у россиян. Хронический стресс, потеря работы, неопределенность — все это заставляет человека искать быстрый и легкий способ почувствовать себя лучше.

По словам Якубовича, азартная игра становится для многих способом быстрого получения дофамина и иллюзией контроля над ситуацией. В условиях хронического стресса это делает человека особенно уязвимым.

Парадокс в том, что именно нелегальные онлайн-казино, формально запрещенные в России, доминируют в теневом сегменте. Их бизнес напрямую заинтересован в усугублении зависимости. Агрессивная реклама через социальные сети и амбассадоров активно вовлекает в игру молодежь.

Тревожные звоночки: как распознать беду на старте

Эксперт подчеркивает: ранняя диагностика критически важна. На начальных этапах зависимость обратима с гораздо меньшими потерями. Психологи выделяют несколько сигналов:

Резкая смена настроения: апатия или необъяснимая агрессия, когда нет возможности играть.

Уход от реальности: человек забрасывает хобби, работу, общение с семьей.

Финансовые «черные дыры»: постоянные просьбы занять деньги, продажа вещей, скрытность операций.

Погоня за проигрышем: навязчивое желание отыграться, неспособность вовремя остановиться.

Что изменится с 1 сентября 2026 года

Долгое время лудомания в России считалась чем-то вроде «слабости характера». Система помощи отсутствовала. Но ситуация кардинально меняется. Ключевое событие — государство официально признало игровую зависимость заболеванием.

С 1 сентября 2026 года люди с лудоманией смогут получать бесплатную помощь в государственных наркологических диспансерах и психиатрических клиниках — по той же схеме, что и пациенты с алкогольной зависимостью. Программа будет комплексной: психотерапия, работа с социальными работниками и постреабилитационное сопровождение.

Параллельно рассматривается законопроект, обязывающий букмекерские конторы отчислять средства на профилактику и лечение лудомании. Кроме того, у граждан появился цифровой инструмент самозащиты: через портал «Госуслуги» можно добровольно внести себя в специальный «стоп-реестр», который заблокирует участие в азартных играх.

«Проблема не только осознана на государственном уровне, но и начался процесс создания системных механизмов для ее решения. Успех этих мер будет напрямую зависеть от прозрачности их реализации и готовности общества признавать и лечить эту болезнь», — отметил Якубович.

Пока же рынок продолжает расти, а нелегальные казино — зарабатывать на человеческой слабости. И единственный способ не пополнить статистику — это вовремя увидеть тревожный сигнал, будь то в собственной семье или в зеркале.

