Догхантерша из Екатеринбурга: россиянку могут привлечь к ответственности за отравление собак

Как передает портал E1.ru, на газонах рядом с домами были обнаружены сосиски с таблетками. Известно, что их съели три собаки. Животные сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Бдительные жильцы самостоятельно начали изучать записи с камер видеонаблюдения. На одном из фрагментов видно, как соседка трижды выбрасывает что-то на газон в районе, где позже были найдены отравленные приманки. Общественность уверена, что именно эта женщина причастна к жестокому обращению с животными.

Обвиняемая отрицает свою причастность к отравлениям. По ее словам, она всего лишь бросала на газон кусочки булок для птиц. Тем временем полиция уже начала проверку по данному факту.

