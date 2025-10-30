Догхантерша из Екатеринбурга: россиянку могут привлечь к ответственности за отравление собак
Е1.ru: екатеринбурженку обвинили в отравлении собак, вычислив ее по камерам
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг жительницы элитного жилого комплекса (ЖК) «Изумрудный бор», которую обвиняют в отравлении собак.
Как передает портал E1.ru, на газонах рядом с домами были обнаружены сосиски с таблетками. Известно, что их съели три собаки. Животные сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Бдительные жильцы самостоятельно начали изучать записи с камер видеонаблюдения. На одном из фрагментов видно, как соседка трижды выбрасывает что-то на газон в районе, где позже были найдены отравленные приманки. Общественность уверена, что именно эта женщина причастна к жестокому обращению с животными.
Обвиняемая отрицает свою причастность к отравлениям. По ее словам, она всего лишь бросала на газон кусочки булок для птиц. Тем временем полиция уже начала проверку по данному факту.
Ранее омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова определила судьбу маламута после трагедии с младенцем в Одинцово.