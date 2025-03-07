Догхантеры отравили собак в Салехарде

В Салехарде нашли двух собак с характерными для отравления симптомами, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сотрудники фонда «Дорога домой» нашли на улице собаку, которая билась в судорогах. Животное оперативно доставили в ветеринарную клинику, где оказались помощь. Жизнь собаки удалось спасти.

Однако в тот же день, 7 марта, сотрудники нашли еще одного бездомного пса. Он уже не подавал признаки жизни, но, как предполагают в фонде, бедолагу также отравили догхантеры. Оба случая произошли недалеко от детсадов и школ.

Зоозащитники обратились к жителям с просьбой не оставаться равнодушными к ситуации. Кроме того, специалисты предупредили, что отравленные животные часто теряют контроль над собой и нуждаются в срочной помощи.

Ранее сообщалось, жители Новосибирска забили тревогу из-за собак на территории школы.