Жители Новосибирска забили тревогу из-за собак на территории школы

В Новосибирске на территории одной из школ заметили стаю бездомных собак. Жители беспокоятся, что животные могут напасть на детей, пишет Om1 Новосибирск .

По словам очевидца, собак заметили на территории школы № 138. Он отметил, что всего насчитал четыре-пять крупных бездомышей, которые спокойно перемещались по местности. Сибиряк считает, что четвероногие могут наброситься на детей, хотя при съемке видео хвостатые его сторонились.

Напомним, что за последние дни в России участились случаи нападения собак на жителей, включая детей. Жуткий случай произошел в Ставрополе: там на девочку напала стая, которую приютила местная жительница. После смерти девочки женщину арестовали.

Также недавно в Сочи мальчик стал объектом агрессии двух домашних хаски. Собаки разодрали ребенку лицо до неузнаваемости, практически его вырвав.