«Дохлые и трусливые бабы»: протоиерей Ткачев шокировал поздравлением с Днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности протоиерей Андрей Ткачев устроил словесный шторм в соцсетях, оскорбив добрую половину россиянок. Об этом пишет Passion.ru.

Праздничная проповедь Ткачева из храма Живоначальной Троицы в Хохлах скатилась во фронтовой репортаж с демографического фронта. В нем священник жестко высказался о женщинах, которые не рожают.

«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, повсеместна, неистребима. А вот отсюда родилась наша глупость русская — дескать, погибнут одни, бабы других нарожают, шапками закидаем. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, развратные, трусливые и не хотят рожать», — заявил он.

Примечательно, что такие резкие слова прозвучали в день памяти святых Петра и Февронии — символов супружеской верности. Вся страна отмечала День семьи, любви и верности, но вместо примеров семейной добродетели прихожане услышали, как поставили «диагноз» современным женщинам.

Ткачев продолжает оставаться самым противоречивым проповедником РПЦ. Ранее он уже оскандалился на ряде неоднозначных выражениях, опять же, посвящал он их женщинам.