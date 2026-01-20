Доход, премии, отпускные: что учитывается для максимального пособия при рождении ребенка

Фото: [ Ребенок с мамой на амбулаторном лечении в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля/Медиасток.рф ]

В 2026 году женщины в России смогут получить максимальное пособие по беременности и родам при определенном доходе за последние два года. Эксперты объяснили, как рассчитывается выплата и какие доходы учитываются для достижения максимальной суммы.

Для получения максимальной выплаты по беременности и родам в 2026 году женщине необходимо заработать не менее 2,225 млн рублей в 2024 году и 2,759 млн рублей в 2025 году. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

В расчет входят зарплата, премии, отпускные и денежное довольствие, но не учитываются декретные выплаты и больничные. Размер пособия определяется путем деления общей суммы дохода за последние два года на 730 дней и умножения на количество дней больничного по беременности и родам.

Если женщина работает меньше двух лет, средний доход считается только за реально отработанный период. При стаже менее шести месяцев берется региональный МРОТ.

Максимальные выплаты зависят от продолжительности больничного: при рождении одного ребенка на стандартные 140 дней пособие составит до 955 836 рублей; при осложненных или ранних родах — 156 дней, сумма достигает 1 065 074 рублей; при рождении двух и более детей — 194 дня и 1 324 515 рублей.

