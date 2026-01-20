В Госдуме задумались о возврате налогов для зарплат на уровне МРОТ

Власти допускают, что семейная налоговая выплата, которая начнет действовать с 2026 года для малообеспеченных семей с детьми, в дальнейшем может стать доступной более широкому кругу россиян — вплоть до всех работающих граждан с низкими доходами.

Механизм семейной налоговой выплаты, вводимый в России с 2026 года, рассматривается как пилотный и в перспективе может быть расширен. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

По его словам, на первом этапе новая мера поддержки рассчитана на семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются двое и более детей. Таким домохозяйствам будет возвращаться часть ранее уплаченного подоходного налога — 7% из 13% НДФЛ. Фактически это снизит налоговую нагрузку для таких семей почти вдвое.

В дальнейшем, как отметил парламентарий, власти планируют оценить, насколько эффективно работает новый инструмент. После анализа практики применения возможно расширение налогового «кешбэка» на другие группы — семьи с одним ребенком, граждан без детей, а также всех работающих россиян с небольшими доходами.

Нилов подчеркнул, что обсуждается и вариант увеличения размера возврата. По его мнению, это особенно актуально для людей, чья зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда. После удержания налогов их реальные доходы часто оказываются ниже установленного минимума, и налоговый возврат мог бы частично решить эту проблему.

Окончательные решения будут приниматься после оценки первых результатов действия выплаты, однако сам принцип дифференцированной налоговой поддержки, по словам депутата, может получить дальнейшее развитие.

