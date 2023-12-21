Доходы от платы за изменение ВРИ земельных участков в Подмосковье составили почти два миллиарда рублей

«Нам удалось также полностью ликвидировать задолженность по оплате за изменение ВРИ. Позволил это сделать новый порядок платы — платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных. Чаще всего заявители обращаются, чтобы изменить ВРИ своих земельных участков под ведение того или иного бизнеса», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.