Доходы от платы за изменение ВРИ земельных участков в Подмосковье составили почти два миллиарда рублей
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года собственники земли в Московской области изменили вид разрешенного использования своих земельных участков на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей, что на 400 миллиона больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Нам удалось также полностью ликвидировать задолженность по оплате за изменение ВРИ. Позволил это сделать новый порядок платы — платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных. Чаще всего заявители обращаются, чтобы изменить ВРИ своих земельных участков под ведение того или иного бизнеса», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
По словам министра, в этом году ВРИ изменили более 11 тысяч собственников. Отметим, что получить услугу по предоставлению расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.