Доигрался: рабочий в Подмосковье засунул себе в анус длиннющий дезодорант и не смог его вынуть

В одну из клиник Московской области попал пациент с необычным недугом. Как пишет «МК», если быть точным, у мужчины в заднем проходе оказался баллончик дезодоранта тела.

По данным источника журналистов, в одном из населенных пунктов в Одинцовском городском округе 44-летний рабочий-упаковщик уединился с женщиной и в какой-то момент для получения более острых сексуальных ощущений поместил себе в анус пустой 17-сантиметровый баллончик дезодоранта.

Когда пришло время вынуть баллончик обратно, использованный не по назначению предмет упрямо отказался выходить обратно из прямой кишки. Мужчина был экстренно госпитализирован, где врачам пришлось изрядно попотеть, прежде чем любитель утех и инородный предмет расстались друг с другом.

Также сообщается, что 17-сантиметровый «дилдо» заставил мужчину пройти рентген и ряд других неприятных процедур.

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