Кузбассовцев пытался обмануть лже-председатель правительства региона

Андрей Панов предупредил кузбассовцев в Telegram, что от его имени орудуют мошенники. Они снова подделали его аккаунт и попытались обмануть горожан.

Аферисты придумывают разные легенды под предлогом проверок, краж документов, работой сотрудников безопасности. Впрочем, как отметил председатель правительства, злоумышленники не меняют схемы обмана.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье расследуют уголовное дело о похищении школьницы и вымогательстве. Мошенники обманули девочку, заставив вытащить из дома кучу ценного.