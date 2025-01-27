Кузбассовцев пытался обмануть лже-председатель правительства региона
Мошенники подделали аккаунт председателя правительства Кузбасса Панова
Фото: [unsplash.com]
Аферисты создали фейковый аккаунт председателя правительства Кузбасса Андрея Панова, сообщает VSE42.Ru.
Андрей Панов предупредил кузбассовцев в Telegram, что от его имени орудуют мошенники. Они снова подделали его аккаунт и попытались обмануть горожан.
Аферисты придумывают разные легенды под предлогом проверок, краж документов, работой сотрудников безопасности. Впрочем, как отметил председатель правительства, злоумышленники не меняют схемы обмана.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье расследуют уголовное дело о похищении школьницы и вымогательстве. Мошенники обманули девочку, заставив вытащить из дома кучу ценного.