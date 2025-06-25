Легкоатлет оголил гениталии во время забега и выиграл

На соревнованиях Ostrava Golden Spike в Чехии американский спринтер Крис Робинсон одержал победу в забеге на 400 метров с барьерами, несмотря на то что уже на первых секундах дистанции его спортивные шорты предательски сползли, обнажив интимные части тела.

Камеры зафиксировали, как Робинсон пытался поправить во время забега шорты, которые сползли при активных движениях. Сделать этого не удалось, в итоге атлет оставил все как есть, пробежав дистанцию с выпавшим из шорт пенисом. Не сбавляя скорости, бегун преодолевал барьеры и финишировал первым, после чего отпраздновал победу эффектным кульбитом.

Этот пикантный случай уже вызвал волну обсуждений в соцсетях. Одни пользователи шутят, что Робинсон «добавил скорости, сбросив лишний груз», другие восхищаются его профессионализмом — немногие спортсмены смогли бы сохранить концентрацию в такой ситуации.

Сам Робинсон отнесся к ситуации с юмором, назвав своей новой тактикой.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил для незнакомки демонстрацию пениса на остановке после попытки познакомиться.