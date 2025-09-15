Доктор Мясников раскритиковал американскую систему здравоохранения

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился шокирующими подробностями о работе системы здравоохранения США. Выпуск телешоу с его рассказом доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во время работы в американских больницах он лично столкнулся с парадоксальной ситуацией, при которой пациенты были вынуждены вести себя крайне неприемлемым образом, чтобы получить своевременную медицинскую помощь.

«Ты должен кричать, стонать, мочиться на пол, дурно пахнуть. Лучше, если тебя вырвет», — рассказал Мясников о «способах» американцев привлечь к себе внимание врачей.

Он добавил, что именно таких «неудобных» пациентов медицинский персонал старался обслуживать в первую очередь, в то время как люди в действительно тяжелом состоянии могли часами ждать в приемных покоях.

Как отметил Мясников, такая практика была распространена в связи с перегруженностью американской системы здравоохранения. Ожидание в приемном покое, по его словам, часто занимало несколько часов, что вынуждало пациентов идти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что в США врач спас пациента от ошибочного изъятия органов.