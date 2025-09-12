В США врач в последний момент спас донора органов: пациент в коме пришел в сознание

Хирург в США экстренно остановил операцию по изъятию органов у пациента, находящегося в коме, и через несколько дней тот пришел в сознание. Инцидент, едва не стоивший жизни мужчине, произошел в штате Миссури. Об этом сообщает CNN.

Нейрохирург ворвался в операционную буквально за мгновение до начала вмешательства, чтобы отменить изъятие органов. Пациент, 22-летний Ларри Блэк, уже был под седацией и считался безнадежным после огнестрельного ранения. Врач настоял на том, что изъятие органов не согласовано с семьей пациента и он не уверен в безысходности его состояния.

Мужчину вернули в реанимацию и отменили препараты для глубокого сна. Уже спустя несколько дней Блэк пришел в сознание, а через неделю смог встать на ноги. Позже он рассказал, что, находясь в коме, слышал голоса врачей и родных и даже пытался подать им знаки.

