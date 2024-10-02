Пенсионерка из Якутии отметила 91-летие и рассказала о секрете долгой жизни

Пенсионерка Наталья Припузова из Якутии в беседе с RuNews24.ru рассказала, как ей удалось прожить до 91 года и в чем заключается ее главный источник жизненной силы.

Большинство долгожителей придерживаются правильного питания, умеренной физнагрузки и снижают уровень стресса. Однако не только эти три столпа могут послужить ключом к долгой жизни. По словам Припузовой, она отказалась от вредных привычек, часто работала физически и пела.

«Да и шью с малых лет по сей день, зрение не беспокоит сильно. Мяла всякую шкуру, разве что медведя не мяла. Все в голове у нас. Как задумаешь, так и будет. Я ребенок войны, привыкли мы выживать и жить. Видимо, это стало моей закалкой. Живу, радуюсь каждому дню, да без дела не сижу. Обед надо приготовить, за правнуками присмотреть. Сама делаю мелкий ремонт в своем доме. В общем, времени лежать, да о болячках думать нет у меня. Дети только переживают за мое здоровье, слушаюсь их, хожу к докторам. Я ведь собираюсь и 100-летие отметить», – смеется бабушка.

При этом якутская долгожительница отметила, что не сидит за телевизором, а предпочтение отдает только натуральным продуктам.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с информационным агентством добавила, что для продления своих лет жизни важно насыщать организм свежими овощами и фруктами, рыбой, орехами. Тяжелой пищи, сахара и соли должно быть по-минимуму. Хорошо, если в жизни есть физнагрузка: йога, езда на велосипеде, ходьба, плавание. Спать важно по 7-8 часов, а также улучшать свое настроение с помощью посещений мероприятий и времяпровождения с близкими.

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