Доктор Мясников рассказал, как чуть не умер, когда 95-килограммовый Агапкин встал ему на живот

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о том, как однажды чуть не потерял сознание во время эксперимента.

Это произошло во время съемок юбилейного выпуска передачи «О самом главном» от 28 апреля 2025 года. Тогда соведущий Мясникова, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, вес которого составляет 95 килограммов, встал ему на живот.

В этот момент, вспоминает Мясников, он почувствовал, что «отъезжает». По его словам, это произошло из-за того, что Агапкин встал неудобно, туда, где кончается грудь.

Произошедшее Мясников назвал маленькой смертью и уточнил, что, посмотрев программу в записи, заметил, что обмяк после того, как реабилитолог встал на него.

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