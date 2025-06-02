Россиянам рассказали про продукты, лишающие зубную эмаль минералов

Ортодонт Алена Копецкая из Пироговского Университета в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о продуктах, которые активно разрушают зубную эмаль.

По словам специалиста, кислые и сладкие продукты создают идеальные условия для деминерализации — процесса вымывания кальция и фосфора из зубов. Особую опасность представляют цитрусовые соки, газированные напитки, конфеты и уксус. Пористость эмали повышается при кислоте, а из-за сахара она становится питательной средой для бактерий. При регулярном питании сладким и кислым человек рискует получить кариес и повышенную чувствительность зубов.

Эксперт советовала использовать фторосодержащие пасты, включить в рацион больше рыбы, сыра и творога. Также важно ополаскивать рот после кислых продуктов и ограничиться в сладком.

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