Доктор Мясников спас 74-летнюю россиянку в аэропорту Дубая, упавшую в обморок от теплового удара

Российский теледоктор Александр Мясников, находящийся в аэропорту Дубая, вернул к жизни 74-летнюю туристку из России. Как передает Mash, женщина поймала тепловой удар, после чего упала в обморок.

Сообщается, что медик оказал россиянке первую помощь, а также курировал местных медиков.

Напомним, после случившегося в Дубае на днях потопа после сильнейшего ливня десятки российских граждан уж третий день кряду не могут покинуть ОАЭ. Бортов для вылета на родину нет, а за очереди за билетами для переноса рейса скопились огромные очереди, в которых приходится стоять по семь часов минимум.

Летящие авиакомпанией Emirates россияне жалуются, что им на время ожидания предложили лишь один ваучер на еду, которая уже подходит к концу. Денег не хватает даже на воду.

По словам туристов, что делятся подробностями происходящего в аэропорту Дубая, на стойках нет даже сотрудников авиакомпании. Обещанный рейс на 19:45 переносится каждый час.

Ранее мы сообщали, что более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за потопа.